Home Depot-Aktie vorbörslich knapp im Minus: Home Depot übernimmt SRS in Milliarden-Deal

Der Konzern kauft den Handwerkerspezialisten SRS und bewertet das Unternehmen dabei inklusive Schulden mit rund 18,25 Milliarden US-Dollar (16,8 Mrd Euro), wie die US-Amerikaner Home Depot am Donnerstag in Atlanta mitteilten. Den Abschluss des über Barmittel und Fremdkapital finanzierten Zukaufs peilt Home Depot zum Ende des bis Ende Januar laufenden Geschäftsjahres an. Home-Depot-Chef Ted Decker will das Wachstum im Geschäft mit Handwerkern rund um das Eigenheim durch die Übernahme ankurbeln.

SRS vertreibt im Großhandel für Handwerker und Baufirmen vor allem Bedachungsmaterialien, aber auch Fenster und Türen. Home Depot sieht durch die Übernahme den adressierbaren Markt für den Konzern um rund 50 Milliarden Dollar auf eine Billion Dollar wachsen. Der Deal dürfte den ausgewiesenen Gewinn je Aktie wegen Abschreibungen auf den Kaufpreis zunächst belasten, soll allerdings bereits im ersten Jahr nach dem Abschluss zusätzliche Barmittel je Aktie erwirtschaften. Die aktuellen Bonitätsnoten der Ratingagenturen will Home Depot halten.

Die Home Depot-Aktie verliert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,23 Prozent auf 385,00 US-Dollar.

ATLANTA (dpa-AFX)