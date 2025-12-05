HORNBACH Aktie
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
|Nachbörslich schwächer
|
05.12.2025 22:32:00
HORNBACH-Aktie fällt: Baumarktkette korrigiert Ergebniseinschätzung, bestätigt Umsatzprognose
Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Geschäftsjahr 2025/26 dürfte zwar weiter auf Vorjahresniveau liegen und damit in einem Korridor von minus bis plus 5 Prozent um 269,5 Millionen Euro, wie das SDAX-Unternehmen am Freitagabend in Bornheim (Pfalz) mitteilte. Die obere Hälfte der Spanne sei aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen, aber auch nicht mehr das wahrscheinlichste Szenario, hieß von HORNBACH es nun. Der Umsatz soll nach wie vor auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6,2 Milliarden Euro landen.
Die Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um über fünf Prozent gegenüber dem XETRA-Schluss.
Im dritten Geschäftsquartal (Ende November) stieg der Umsatz vorläufigen Zahlen zufolge um 2,2 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro und fiel damit nach Unternehmensangaben schwächer als erwartet aus. Damit konnten gestiegene Kosten auch nicht vollständig kompensiert werden. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank um 21 Prozent auf 27,3 Millionen Euro.
BORNHEIM/PFALZ (dpa-AFX)
