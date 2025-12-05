HORNBACH Aktie

WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

05.12.2025 22:27:40

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.041 Pkt - Hornbach-Aktie unter Druck

DOW JONES--Von einem recht ruhigen Wochenausklang sprach ein Händler von Lang & Schwarz mit Blick auf den nachbörslichen Handel. Bei den Einzelwerten stand die Hornbach-Aktie unter Druck. Das Unternehmen hat im dritten Geschäftsquartal einen Einbruch seines bereinigten operativen Ergebnisses um mehr als ein Fünftel verzeichnet. Ein schwächer als erwartetes Umsatzwachstum habe die gestiegenen Kosten nicht vollständig kompensieren können, teilte der Baumarktkonzern mit, bestätigte aber seine Jahresprognose. Die Aktien wurden 6 Prozent tiefer getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.041 24.028 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 16:28 ET (21:28 GMT)

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
