Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
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18.06.2026 12:55:20
How a Belarusian exile vanished in waters held by Russia
Former sports official Anatol Kotau was last seen boarding a private yacht in Turkey in 2025. DW and its partners investigated his journey to and disappearance in Russia-controlled "gray zone" waters in the Black Sea.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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