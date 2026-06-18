Waters Aktie

Waters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898123 / ISIN: US9418481035

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18.06.2026 12:55:20

How a Belarusian exile vanished in waters held by Russia

Former sports official Anatol Kotau was last seen boarding a private yacht in Turkey in 2025. DW and its partners investigated his journey to and disappearance in Russia-controlled "gray zone" waters in the Black Sea.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Am heimischen Aktienmarkt halten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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