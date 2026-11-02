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WKN: 898123 / ISIN: US9418481035

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Waters legt Quartalsergebnis vor

Waters präsentiert in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Waters im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,00 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,50 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,75 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 119,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Waters einen Umsatz von 799,9 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 23 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,59 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,76 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 6,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,17 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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