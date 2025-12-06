Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
06.12.2025 03:25:00
How Costco Makes Money, Despite $1.50 Hot Dog Combos
Warehouse retailer Costco (NASDAQ: COST) is famous for low prices on bulk products. It doesn't get much cheaper (or bulkier) than the $1.50 hot dog combo, a quarter-pounder plus drink. That's enough bang for your buck to suspect the obvious--that Costco is losing a ton of money on dogs.However, the $1.50 hot dog combo isn't a loss leader; it's the canary in the coal mine, a perfect symbol of the entire Costco business model. If it disappeared, I'd be worried. Here's how Costco makes money, starting with the dogs.Shopping at Costco.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Costco Wholesale Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp.
|769,00
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.