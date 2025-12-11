Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Performance im Blick 11.12.2025 22:34:33

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der Dow Jones schloss den Donnerstagshandel im Plus ab.

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1,34 Prozent höher bei 48 704,01 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,067 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,01 Prozent tiefer bei 47 573,96 Punkten, nach 48 057,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 48 756,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48 082,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,53 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 927,96 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wies der Dow Jones 46 108,00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wurde der Dow Jones mit 44 148,56 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 14,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48 756,34 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Visa (+ 6,11 Prozent auf 345,63 USD), Home Depot (+ 3,53 Prozent auf 307,65 EUR), Nike (+ 2,96 Prozent auf 67,74 USD), UnitedHealth (+ 2,55 Prozent auf 336,73 USD) und American Express (+ 2,48 Prozent auf 384,89 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Coca-Cola (-1,57 Prozent auf 69,11 USD), NVIDIA (-1,55 Prozent auf 180,93 USD), Cisco (-1,22 Prozent auf 79,27 USD), Salesforce (-0,70 Prozent auf 262,35 USD) und Amazon (-0,65 Prozent auf 230,28 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 40 218 884 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,843 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Coca-Cola Co.mehr Analysen

11.12.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
22.10.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 196,16 0,26% Amazon
American Express Co. 327,90 2,76% American Express Co.
Cisco Inc. 67,76 0,68% Cisco Inc.
Coca-Cola Co. 59,01 0,36% Coca-Cola Co.
Home Depot 304,60 1,77% Home Depot
Nike Inc. 57,81 2,32% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 153,94 0,44% NVIDIA Corp.
Salesforce 223,15 -0,36% Salesforce
UnitedHealth Inc. 286,95 0,03% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 34,36 0,34% Verizon Inc.
Visa Inc. 294,30 0,79% Visa Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 48 704,01 1,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen