Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1,34 Prozent höher bei 48 704,01 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,067 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,01 Prozent tiefer bei 47 573,96 Punkten, nach 48 057,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 48 756,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48 082,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,53 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 927,96 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wies der Dow Jones 46 108,00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wurde der Dow Jones mit 44 148,56 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 14,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48 756,34 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Visa (+ 6,11 Prozent auf 345,63 USD), Home Depot (+ 3,53 Prozent auf 307,65 EUR), Nike (+ 2,96 Prozent auf 67,74 USD), UnitedHealth (+ 2,55 Prozent auf 336,73 USD) und American Express (+ 2,48 Prozent auf 384,89 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Coca-Cola (-1,57 Prozent auf 69,11 USD), NVIDIA (-1,55 Prozent auf 180,93 USD), Cisco (-1,22 Prozent auf 79,27 USD), Salesforce (-0,70 Prozent auf 262,35 USD) und Amazon (-0,65 Prozent auf 230,28 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 40 218 884 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,843 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

