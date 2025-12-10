Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

Der Dow Jones gewinnt am dritten Tag der Woche an Fahrt.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,51 Prozent höher bei 47 804,99 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,246 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,345 Prozent auf 47 724,52 Punkte an der Kurstafel, nach 47 560,29 Punkten am Vortag.

Bei 47 870,91 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 47 462,94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,347 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, stand der Dow Jones bei 47 368,63 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 10.09.2025, den Wert von 45 490,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 44 247,83 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,77 Prozent. 48 431,57 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 2,77 Prozent auf 65,09 USD), American Express (+ 2,32 Prozent auf 372,36 USD), Johnson Johnson (+ 2,28 Prozent auf 204,51 USD), JPMorgan Chase (+ 1,74 Prozent auf 305,74 USD) und Caterpillar (+ 1,46 Prozent auf 603,04 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Microsoft (-3,00 Prozent auf 477,25 USD), Home Depot (-1,25 Prozent auf 297,15 EUR), NVIDIA (-1,12 Prozent auf 182,89 USD), Walmart (-0,91 Prozent auf 114,02 USD) und Verizon (-0,72 Prozent auf 39,85 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 244 231 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,872 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

