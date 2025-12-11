Coca-Cola Aktie

Kursentwicklung im Fokus 11.12.2025 18:02:36

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Plus

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Plus

Dow Jones-Handel am Donnerstagmittag.

Um 18:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,14 Prozent stärker bei 48 604,58 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,067 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,01 Prozent schwächer bei 47 573,96 Punkten in den Handel, nach 48 057,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 48 661,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48 082,90 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,32 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 47 927,96 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 46 108,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 148,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 14,65 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 48 661,94 Punkte. Bei 36 611,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Visa (+ 4,78 Prozent auf 341,30 USD), Home Depot (+ 3,53 Prozent auf 307,65 EUR), UnitedHealth (+ 2,46 Prozent auf 336,45 USD), 3M (+ 2,05 Prozent auf 169,06 USD) und Goldman Sachs (+ 1,94 Prozent auf 906,53 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen NVIDIA (-3,32 Prozent auf 177,68 USD), Coca-Cola (-1,45 Prozent auf 69,19 USD), Cisco (-1,21 Prozent auf 79,28 USD), Salesforce (-0,84 Prozent auf 261,97 USD) und Amazon (-0,78 Prozent auf 229,97 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15 895 309 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,843 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 143,60 -0,32% 3M Co.
Amazon 196,16 0,26% Amazon
Cisco Inc. 67,76 0,68% Cisco Inc.
Coca-Cola Co. 59,01 0,36% Coca-Cola Co.
Goldman Sachs 778,10 1,09% Goldman Sachs
Home Depot 304,60 1,77% Home Depot
NVIDIA Corp. 153,94 0,44% NVIDIA Corp.
Salesforce 223,15 -0,36% Salesforce
UnitedHealth Inc. 286,95 0,03% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 34,36 0,34% Verizon Inc.
Visa Inc. 294,30 0,79% Visa Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 48 704,01 1,34%

