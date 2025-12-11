Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Kursentwicklung im Fokus
|
11.12.2025 18:02:36
Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Plus
Um 18:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,14 Prozent stärker bei 48 604,58 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,067 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,01 Prozent schwächer bei 47 573,96 Punkten in den Handel, nach 48 057,75 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 48 661,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48 082,90 Punkten.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,32 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 47 927,96 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 46 108,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 148,56 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 14,65 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 48 661,94 Punkte. Bei 36 611,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Visa (+ 4,78 Prozent auf 341,30 USD), Home Depot (+ 3,53 Prozent auf 307,65 EUR), UnitedHealth (+ 2,46 Prozent auf 336,45 USD), 3M (+ 2,05 Prozent auf 169,06 USD) und Goldman Sachs (+ 1,94 Prozent auf 906,53 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen NVIDIA (-3,32 Prozent auf 177,68 USD), Coca-Cola (-1,45 Prozent auf 69,19 USD), Cisco (-1,21 Prozent auf 79,28 USD), Salesforce (-0,84 Prozent auf 261,97 USD) und Amazon (-0,78 Prozent auf 229,97 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15 895 309 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,843 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Die Verizon-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Coca-Cola Co.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Coca-Cola taps insider as new chief executive (Financial Times)
|
09.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
04.12.25
|Coca-Cola, Pepsico, WK Kellogs: San Francisco verklagt Hersteller von Industrie-Essen (Spiegel Online)
|
03.12.25
|Standortprobleme in Deutschland belasten Coca-Cola-Aktie zunächst aber nicht (dpa-AFX)
Analysen zu Coca-Cola Co.mehr Analysen
|11.12.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|143,60
|-0,32%
|Amazon
|196,16
|0,26%
|Cisco Inc.
|67,76
|0,68%
|Coca-Cola Co.
|59,01
|0,36%
|Goldman Sachs
|778,10
|1,09%
|Home Depot
|304,60
|1,77%
|NVIDIA Corp.
|153,94
|0,44%
|Salesforce
|223,15
|-0,36%
|UnitedHealth Inc.
|286,95
|0,03%
|Verizon Inc.
|34,36
|0,34%
|Visa Inc.
|294,30
|0,79%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|48 704,01
|1,34%