Index-Performance im Fokus 11.12.2025 20:03:59

Starker Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus

Starker Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus

Heute zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Donnerstag steht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 1,29 Prozent im Plus bei 48 679,45 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,067 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 1,01 Prozent auf 47 573,96 Punkte an der Kurstafel, nach 48 057,75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 48 722,98 Punkte, das Tagestief hingegen 48 082,90 Zähler.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 1,48 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 11.11.2025, den Wert von 47 927,96 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 11.09.2025, mit 46 108,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, stand der Dow Jones noch bei 44 148,56 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 14,83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48 722,98 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36 611,78 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Visa (+ 5,18 Prozent auf 342,60 USD), Home Depot (+ 3,53 Prozent auf 307,65 EUR), UnitedHealth (+ 3,20 Prozent auf 338,87 USD), 3M (+ 2,36 Prozent auf 169,57 USD) und Goldman Sachs (+ 2,31 Prozent auf 909,75 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-2,09 Prozent auf 179,94 USD), Coca-Cola (-1,79 Prozent auf 68,95 USD), IBM (-0,79 Prozent auf 310,20 USD), Amazon (-0,78 Prozent auf 229,97 USD) und Cisco (-0,59 Prozent auf 79,78 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21 070 621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,843 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,85 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

11.12.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
22.10.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
