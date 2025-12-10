Zuversicht in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im Dow Jones

Für den Dow Jones ging es am Mittwoch aufwärts.

Der Dow Jones erhöhte sich im NYSE-Handel letztendlich um 1,05 Prozent auf 48 057,75 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,246 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,345 Prozent stärker bei 47 724,52 Punkten in den Mittwochshandel, nach 47 560,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48 197,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47 462,94 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0,180 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 368,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, lag der Dow Jones bei 45 490,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44 247,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 13,36 Prozent. 48 431,57 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Nike (+ 3,88 Prozent auf 65,79 USD), Caterpillar (+ 3,53 Prozent auf 615,35 USD), Johnson Johnson (+ 3,29 Prozent auf 206,54 USD), American Express (+ 3,20 Prozent auf 375,57 USD) und JPMorgan Chase (+ 3,19 Prozent auf 310,11 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Microsoft (-2,74 Prozent auf 478,56 USD), Walmart (-1,63 Prozent auf 113,18 USD), Home Depot (-1,25 Prozent auf 297,15 EUR), Boeing (-0,82 Prozent auf 198,72 USD) und NVIDIA (-0,64 Prozent auf 183,78 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41 558 324 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,872 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

