Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
23.01.2026 16:16:04
How To Trade SPY, QQQ, AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL, META, TSLA Using Technical Analysis
This article How To Trade SPY, QQQ, AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL, META, TSLA Using Technical Analysis originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|22.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|556,50
|0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.