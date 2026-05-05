HSBC Holdings Aktie

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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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05.05.2026 06:19:46

HSBC profits hit by $400mn ‘fraud-related’ exposure

First-quarter income dips to $9.4bn, missing analyst expectationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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08:07 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
08:03 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
22.04.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
16.04.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
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