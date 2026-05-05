HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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05.05.2026 06:19:46
HSBC profits hit by $400mn ‘fraud-related’ exposure
First-quarter income dips to $9.4bn, missing analyst expectationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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