HSBC Holdings Aktie
|15,34EUR
|-0,04EUR
|-0,26%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1860 auf 1870 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Melissa Kuang kappte am Dienstag nach dem Quartalsbericht ihre Schätzungen etwas. Dies werde aber beim Kursziel mehr als aufgewogen durch den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 23:50 / SGT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Buy
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
18,70 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12,91 £
|
Abst. Kursziel*:
44,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12,83 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,80%
|
Analyst Name::
Melissa Kuang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.10.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 verliert am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
27.10.26
|ROUNDUP: HSBC enttäuscht trotz starkem Gewinnanstieg und weiterem Aktienrückkauf (dpa-AFX)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|15,35
|-0,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:44
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:14
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:05
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|08:59
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:48
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets