LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1650 auf 1600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aman Rakkar attestierte der Großbank am Mittwoch nach dem Quartalsbericht geringere Zinseinnahmen als gedacht, aber eine bessere Kapitalisierung./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:00 / GMT



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