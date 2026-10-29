HSBC Holdings Aktie
|15,49EUR
|0,09EUR
|0,61%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Analyst Kian Abouhossein aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen der Großbank seine Schätzungen. Beim Gewinn je Aktie geht er bis 2028 wegen eines niedrigeren Zinsüberschusses nun von jährlich 2 bis 3 Prozent weniger aus./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
12,93 £
|
Abst. Kursziel*:
12,18%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
12,93 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,18%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
28.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.10.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 verliert am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
27.10.26
|ROUNDUP: HSBC enttäuscht trotz starkem Gewinnanstieg und weiterem Aktienrückkauf (dpa-AFX)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|15,49
|0,61%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:55
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:55
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:55
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:54
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:53
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:53
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:51
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:03
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:01
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:28
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:05
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:35
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17:29
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|16:24
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16:15
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|15:42
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:30
|Oracle Buy
|UBS AG
|15:27
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets