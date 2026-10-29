HSBC Holdings Aktie
|15,59EUR
|0,19EUR
|1,22%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
29.10.2026 13:53:17
HSBC Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1650 auf 1600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aman Rakkar attestierte der Großbank am Mittwoch nach dem Quartalsbericht geringere Zinseinnahmen als gedacht, aber eine bessere Kapitalisierung./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
16,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
13,04 £
|
Abst. Kursziel*:
22,74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
13,01 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,94%
|
Analyst Name::
Aman Rakkar
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
28.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.10.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 verliert am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
27.10.26
|ROUNDUP: HSBC enttäuscht trotz starkem Gewinnanstieg und weiterem Aktienrückkauf (dpa-AFX)
Analysen zu HSBC Holdings plc
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|Barclays Capital
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|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|15,64
|1,58%
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|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG