HSBC Holdings Aktie
|15,98EUR
|0,37EUR
|2,34%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach einer Informationsveranstaltung zu dem Geschäft in Großbritannien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Die Bank sei ein führender Anbieter in den Bereichen Zahlungsverkehr und Handelsfinanzierung, schrieb Kian Abouhossein in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Fortgesetzte Investitionen dürften für eine Stärkung des Privat- und Firmenkundengeschäfts sorgen./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13,29 £
|
Abst. Kursziel*:
9,14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13,33 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,77%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
15:58
|Montagshandel in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
06.11.26
|Verluste in London: FTSE 100 am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|15:22
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|15:22
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|15:22
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|15,94
|2,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:22
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:48
|Walmart Buy
|UBS AG
|13:42
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:23
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|13:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:22
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|pbb Buy
|Warburg Research
|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:07
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|11:52
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|11:24
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:22
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:15
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.