HSBC Holdings Aktie
|14,57EUR
|-0,29EUR
|-1,98%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1325 auf 1475 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms schrieb in einer am Dienstagabend vorliegenden Studie seine Bewertungen für Banken in Großbritannien, Irland sowie für die spanischen Banken mit globaler Ausrichtung bis zum Geschäftsjahr 2028 fort und diskontierte diese um ein Jahr zurück. Dies entspreche der Vorgehensweise im übrigen Sektor, erklärte er und passte zudem seine Schätzungen aus unterschiedlichen Gründen geringfügig an./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
14,75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
14,87 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
12,23 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
15:58
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in London: FTSE 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.11.26
|LSE-Handel FTSE 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|Starker Wochentag in London: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
24.11.26
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
24.11.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|14,61
|-1,76%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:16
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|12:52
|Eni Buy
|UBS AG
|12:23
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:16
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|BP Buy
|UBS AG
|12:13
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.