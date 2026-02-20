HudBay Minerals Aktie
WKN: A0DPL4 / ISIN: CA4436281022
|
20.02.2026 12:41:49
Hudbay Minerals Q4 Net Income Rises
(RTTNews) - Hudbay Minerals (HBM, HBM.TO) reported fourth quarter net earnings attributable to owners of $128.0 million, or $0.32 per share compared to $21.2 million or $0.05 per share, last year. Adjusted EBITDA increased to $385.9 million from $257.3 million. Adjusted earnings attributable per share were $0.22 compared to $0.18.
Fourth quarter revenue was $732.9 million, up from $584.9 million in the same period of 2024.
In pre-market trading on NYSE, shares of Hudbay Minerals are down 4.41 percent to $23.64.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HudBay Minerals Inc.
|
19.02.26
|Ausblick: HudBay Minerals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.02.26
|Erste Schätzungen: HudBay Minerals legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: HudBay Minerals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: HudBay Minerals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)