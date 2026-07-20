KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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20.07.2026 10:18:00
Hugging Face: KI-Plattform wurde Opfer eines KI-Angriffs
Die Plattform zum Teilen quelloffener KI-Modelle und -Datensätze Hugging Face wurde Opfer eines Cyberangriffs einer KI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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