Acciona Aktie
WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311
|Profitabler Acciona-Einstieg?
|
03.12.2025 10:04:23
IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Acciona-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Acciona-Aktie an diesem Tag bei 79,06 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,265 Acciona-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 217,94 EUR, da sich der Wert einer Acciona-Aktie am 02.12.2025 auf 172,30 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 117,94 Prozent angewachsen.
Acciona wurde am Markt mit 9,27 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!