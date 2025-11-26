Acciona Aktie
IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acciona von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Acciona-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 104,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 96,154 Acciona-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2025 gerechnet (169,20 EUR), wäre das Investment nun 16 269,23 EUR wert. Damit wäre die Investition um 62,69 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Acciona zuletzt 9,31 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
