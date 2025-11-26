Acciona Aktie

Acciona für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Acciona-Investition im Blick 26.11.2025 10:03:57

IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acciona von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Acciona-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Acciona-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 104,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 96,154 Acciona-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2025 gerechnet (169,20 EUR), wäre das Investment nun 16 269,23 EUR wert. Damit wäre die Investition um 62,69 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Acciona zuletzt 9,31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Acciona S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Acciona S.A.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Acciona S.A. 173,10 2,37% Acciona S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Mittwoch seitwärts. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen