IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Amadeus IT-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Amadeus IT-Aktie 38,45 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,601 Amadeus IT-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2025 156,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,10 EUR belief. Damit wäre die Investition 56,31 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Amadeus IT betrug jüngst 26,94 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Amadeus IT-Papiers fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Damals wurde der erste Kurs der Amadeus IT-Aktie bei 11,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
