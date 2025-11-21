IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CAIXABANK von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CAIXABANK gewesen.

Das CAIXABANK-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 3,38 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,586 CAIXABANK-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 274,85 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Papiers am 20.11.2025 auf 9,29 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 174,85 Prozent.

Am Markt war CAIXABANK jüngst 63,51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at