IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grifols SA-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Grifols SA-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Grifols SA-Anteile bei 9,58 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 10,438 Grifols SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.12.2025 auf 10,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,69 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,69 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Grifols SA bezifferte sich zuletzt auf 7,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
