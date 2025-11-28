Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Grifols SA-Anlage im Blick
|
28.11.2025 10:03:43
IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Grifols SA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Grifols SA-Anteile bei 24,43 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Grifols SA-Aktie investiert hat, hat nun 40,933 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 433,48 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Papiers am 27.11.2025 auf 10,59 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 56,65 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Grifols SA einen Börsenwert von 7,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!