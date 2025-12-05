Grifols Aktie
IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Grifols SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Grifols SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,01 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 454,287 Grifols SA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.12.2025 4 874,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,73 EUR belief. Damit wäre die Investition 51,25 Prozent weniger wert.
Am Markt war Grifols SA jüngst 7,04 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
