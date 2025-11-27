IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Indra Sistemas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Indra Sistemas-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Indra Sistemas-Aktie 10,00 EUR wert. Bei einem Indra Sistemas-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,050 Indra Sistemas-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 582,29 EUR, da sich der Wert eines Indra Sistemas-Anteils am 26.11.2025 auf 45,80 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 358,23 Prozent erhöht.

Indra Sistemas war somit zuletzt am Markt 7,77 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at