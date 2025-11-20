IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Indra Sistemas-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Indra Sistemas gewesen.

Das Indra Sistemas-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Indra Sistemas-Anteile an diesem Tag bei 16,49 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Indra Sistemas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,064 Indra Sistemas-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 288,05 EUR, da sich der Wert eines Indra Sistemas-Papiers am 19.11.2025 auf 47,50 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 188,05 Prozent.

Indra Sistemas war somit zuletzt am Markt 8,62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at