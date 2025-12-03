Solaria Energia Aktie
IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: Hätte sich ein Solaria Energia-Investment vor 3 Jahren inzwischen gelohnt?
Die Solaria Energia-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Solaria Energia-Papier 16,97 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,928 Solaria Energia-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 990,57 EUR, da sich der Wert einer Solaria Energia-Aktie am 02.12.2025 auf 16,81 EUR belief. Damit wäre die Investition um 0,94 Prozent gesunken.
Der Solaria Energia-Wert an der Börse wurde auf 2,00 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
