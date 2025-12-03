IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: Hätte sich ein Solaria Energia-Investment vor 3 Jahren inzwischen gelohnt?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Solaria Energia-Aktie Investoren gebracht.

Die Solaria Energia-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Solaria Energia-Papier 16,97 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,928 Solaria Energia-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 990,57 EUR, da sich der Wert einer Solaria Energia-Aktie am 02.12.2025 auf 16,81 EUR belief. Damit wäre die Investition um 0,94 Prozent gesunken.

Der Solaria Energia-Wert an der Börse wurde auf 2,00 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at