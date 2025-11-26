Solaria Energia Aktie

Solaria Energia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014

Rentable Solaria Energia-Investition? 26.11.2025 10:03:57

IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Solaria Energia-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Solaria Energia-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Solaria Energia-Anteile betrug an diesem Tag 8,97 EUR. Bei einem Solaria Energia-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,154 Solaria Energia-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 16,57 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 184,83 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84,83 Prozent angewachsen.

Solaria Energia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
