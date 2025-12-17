Solaria Energia Aktie
IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Solaria Energia-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,72 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 138,889 Solaria Energia-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,91 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 348,61 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +2 248,61 Prozent.
Solaria Energia war somit zuletzt am Markt 2,06 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
