IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Solaria Energia von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Solaria Energia-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Solaria Energia-Aktie statt. Zum Handelsende standen Solaria Energia-Anteile an diesem Tag bei 18,92 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investierten, hätten nun 528,541 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Solaria Energia-Papiers auf 17,17 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 072,41 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 9,28 Prozent.

Solaria Energia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,06 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at