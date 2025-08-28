Telefonica Aktie
IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Telefonica von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Telefonica-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Telefonica-Papier an diesem Tag bei 10,58 EUR. Bei einem Telefonica-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 944,969 Telefonica-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2025 gerechnet (4,61 EUR), wäre das Investment nun 4 356,31 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,44 Prozent verringert.
Telefonica wurde am Markt mit 26,06 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
