Telefonica Aktie
|3,75EUR
|-0,02EUR
|-0,50%
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
Telefonica Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Telefonica auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,90 Euro belassen. Nach dem Rekordjahr 2024 und dem mäßigeren laufenden Jahr dürfte 2026 die seit langem erwartete Branchenkonsolidierung stattfinden, schrieb Akhil Dattani in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Schwäche der Branchenriesen Deutsche Telekom und Telefonica habe die deutlichen Kursgewinne vieler Werte aufgrund von Konsolidierungsfantasie überschattet. Das Umsatzwachstum dürfte mäßig bleiben, die Ergebnisentwicklung aber von Kostensenkungen und Kapitaldisziplin profitieren. Noch wichtiger sei die anhaltende Konsolidierungsfantasie bei immer noch zu niedrigen Bewertungen. Dattanis Favoriten für 2026 sind Orange, Bouygues
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Telefonica S.A.
|
20.11.25
|IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Telefonica von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
13.11.25
|IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Telefonica von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.11.25
|IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel hätte ein Investment in Telefonica von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|Sorgen drücken Telefonica-Aktien weiter in die Tiefe (dpa-AFX)
|
04.11.25
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Kurseinbruch bei Telefonica (Dow Jones)
|
04.11.25
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Kurseinbruch bei Telefonica (Dow Jones)
|
04.11.25
|Telefonica-Aktie sackt ab: Dividende für 2026 soll halbiert werden (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Strategieschwenk: Telefonica halbiert Dividende für 2026 - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
