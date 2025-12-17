IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ACS-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ACS-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen ACS-Anteile an diesem Tag bei 21,80 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die ACS-Aktie investiert hat, hat nun 458,769 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 39 110,06 EUR, da sich der Wert einer ACS-Aktie am 16.12.2025 auf 85,25 EUR belief. Mit einer Performance von +291,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war ACS jüngst 22,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at