ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|ACS-Anlage im Blick
|
10.12.2025 10:04:06
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden ACS-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des ACS-Papiers betrug an diesem Tag 24,73 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in ACS-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,430 ACS-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 418,32 EUR, da sich der Wert eines ACS-Papiers am 09.12.2025 auf 84,55 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 241,83 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von ACS belief sich zuletzt auf 21,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
