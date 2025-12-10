ACS Aktie

ACS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ACS-Anlage im Blick 10.12.2025 10:04:06

IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren ACS-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden ACS-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des ACS-Papiers betrug an diesem Tag 24,73 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in ACS-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,430 ACS-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 418,32 EUR, da sich der Wert eines ACS-Papiers am 09.12.2025 auf 84,55 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 241,83 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von ACS belief sich zuletzt auf 21,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ACS S.A.mehr Nachrichten