IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banco de Sabadell SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Banco de Sabadell SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Banco de Sabadell SA-Papier an diesem Tag 1,62 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 616,675 Banco de Sabadell SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,13 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 929,58 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 92,96 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Banco de Sabadell SA bezifferte sich zuletzt auf 15,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at