IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banco de Sabadell SA von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banco de Sabadell SA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit Banco de Sabadell SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,37 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert, befänden sich nun 2 698,327 Banco de Sabadell SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.12.2025 auf 3,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 039,40 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 803,94 Prozent angezogen.

Banco de Sabadell SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,21 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at