IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banco de Sabadell SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Banco de Sabadell SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Banco de Sabadell SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,79 EUR. Bei einem Banco de Sabadell SA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5 602,241 Banco de Sabadell SA-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.12.2025 17 753,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,17 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +77,54 Prozent.

Banco de Sabadell SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at