IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banco de Sabadell SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Banco de Sabadell SA gewesen.

Am 09.12.2022 wurde das Banco de Sabadell SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 0,86 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hat, hat nun 116,713 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (3,29 EUR), wäre das Investment nun 384,45 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 384,45 EUR entspricht einer Performance von +284,45 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Banco de Sabadell SA belief sich zuletzt auf 16,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at