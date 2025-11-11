Endesa Aktie

Endesa

WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112

Rentables Endesa-Investment? 11.11.2025 10:03:38

IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Endesa-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Endesa-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,72 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Endesa-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 564,493 Endesa-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 900,08 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 10.11.2025 auf 31,71 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 17 900,08 EUR, was einer positiven Performance von 79,00 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Endesa eine Börsenbewertung in Höhe von 32,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

