Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Lohnende Endesa-Investition?
|
28.10.2025 10:03:43
IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Endesa-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Endesa-Papier bei 20,11 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Endesa-Aktie investiert hat, hat nun 4,974 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 147,08 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Papiers am 27.10.2025 auf 29,57 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,08 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Endesa belief sich jüngst auf 31,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
