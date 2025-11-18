IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endesa von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Endesa-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Endesa-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Endesa-Anteile bei 24,23 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Endesa-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,127 Endesa-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,60 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Papiers am 17.11.2025 auf 32,13 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 132,60 EUR entspricht einer Performance von +32,60 Prozent.

Der Börsenwert von Endesa belief sich zuletzt auf 33,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at