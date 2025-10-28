Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Endesa gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Endesa lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,581 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Endesa 0,570 EUR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,29 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,25 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,96 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,78 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,83 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 20,94 Milliarden EUR im Vorjahr.
