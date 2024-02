IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Endesa von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Endesa-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit Endesa-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18,73 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 53,405 Endesa-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Endesa-Aktie auf 16,59 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 885,98 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,40 Prozent verringert.

Der Marktwert von Endesa betrug jüngst 17,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at