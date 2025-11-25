IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Endesa-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Endesa-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Endesa-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Endesa-Papier an diesem Tag 19,49 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 51,322 Endesa-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 572,49 EUR, da sich der Wert einer Endesa-Aktie am 24.11.2025 auf 30,64 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +57,25 Prozent.

Insgesamt war Endesa zuletzt 32,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at