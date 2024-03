IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Endesa von vor einem Jahr angefallen

Endesa-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Endesa-Anteile bei 19,04 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 525,210 Endesa-Aktien. Die gehaltenen Endesa-Papiere wären am 25.03.2024 8 789,39 EUR wert, da der Schlussstand 16,74 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 8 789,39 EUR, was einer negativen Performance von 12,11 Prozent entspricht.

Alle Endesa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at