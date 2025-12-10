IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Mapfre eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Mapfre-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Mapfre-Papier 1,79 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Mapfre-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,897 Mapfre-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 229,96 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Anteils am 09.12.2025 auf 4,11 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 129,96 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Mapfre eine Börsenbewertung in Höhe von 12,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

