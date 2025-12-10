Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Lukratives Mapfre-Investment?
|
10.12.2025 10:04:06
IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Mapfre-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Mapfre-Papier 1,79 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Mapfre-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,897 Mapfre-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 229,96 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Anteils am 09.12.2025 auf 4,11 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 129,96 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Mapfre eine Börsenbewertung in Höhe von 12,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!